Новый случай коронавируса в Казахстане – девочка 12 лет

Девочка прилетела из Германии.

Еще одного зараженного выявили в Алматы, сообщает zakon.kz.

Это ребенок 2008 года рождения. У девочки в Алматы нашли коронавирус. Она прилетела из Германии.

Подтвердился еще один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии, – сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

На данный час по Алматы семь зараженных, в Нур-Султане – двое, всего девять человек.

Напомним, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!