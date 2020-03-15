Новый случай коронавируса в Казахстане – девочка 12 лет
Девочка прилетела из Германии.
Фото : Югра-ТВ15 марта 2020, 20:40
Еще одного зараженного выявили в Алматы, сообщает zakon.kz.
Это ребенок 2008 года рождения. У девочки в Алматы нашли коронавирус. Она прилетела из Германии.
Подтвердился еще один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии, – сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
На данный час по Алматы семь зараженных, в Нур-Султане – двое, всего девять человек.
Напомним, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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