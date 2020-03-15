Школьница зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью
Она нанесла 28 ножевых ударов.
Фото : riafan.ru15 марта 2020, 21:20
В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что подросток ударила мальчика 28 раз, из-за чего он скончался.
Мать вернулась домой и обнаружила следы убийства. К тому моменту девочка убежала. Ее арестовали в 10 километрах от дома. Полицейские сообщили, что она не сопротивлялась и выглядела спокойной, признав свою вину.
В полиции подтвердили, что девочка оставила надпись кровью на стене, но отказались говорить, что там было написано.
По словам бывшего парня матери, школьница ревновала к младшему брату.
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