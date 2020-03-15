У работавшего в здании Halyk Bank консультанта обнаружен коронавирус

Заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники, в настоящий момент изолированы.

Halyk Bank выпустил сообщение, в котором информирует общественность, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий Банка, сообщает zakon.kz.

В соответствии с существующим алгоритмом реагирования Министерства здравоохранения, заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники, в настоящий момент изолированы и находятся в карантине.

В свою очередь, Банк уже предпринял беспрецедентные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений, - говорится в сообщении организации.

Отделения банка и банкоматы работают в обычном режиме, все операции доступны Клиентам.

Также доступны дистанционные сервисы обслуживания в Onlinebank.kz для юридических лиц и Homebank.kz для физических лиц, а на любые вопросы круглосуточно отвечает Контакт-Центр.

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