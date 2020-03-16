Бывший высокопоставленный полицейский сел на 5 лет за ДТП

В аварии погибла семья из трех человек.

Бывшего замначальника управления по финансовому обеспечению Департамента полиции Карагандинской области Жасулана Аккошкарова приговорили к пяти годам заключения, сообщает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

ДТП произошло на трассе Кызылорда - Павлодар. Управлявший Audi B5 замначальника управления, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Lada.

Семья из трех человек в Lada погибла.

В отношении Жасулана Аккошкарова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК "нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двоих и более лиц".

На момент судебных слушаний 40-летний майор полиции находился под мерой пресечения "обязательство о явке", и вскоре ушел на пенсию.

Абайский районный суд № 2 Карагандинской области признал теперь уже бывшего полицейского виновным, указав, что подсудимый заслуживает наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав доводы подсудимого, его адвоката, потерпевших, суд считает вину подсудимого доказанной. Суд приговорил: признать подсудимого виновным по части 4 статьи 345 УК и назначить подсудимому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, - огласила приговор судья Ардак Жамангарина.

В качестве дополнительного наказания экс-замначальника управления лишен права управлять транспортными средствами сроком на семь лет.

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