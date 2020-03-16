Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5% на лондонской бирже

Согласно прогнозам инвестиционного банка, до апреля 2020 года спрос на нефть будет падать более чем на 4 миллиона баррелей в сутки.

По данным торгов, цена нефти на лондонской бирже ICE упала в ночь на 16 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на RТ.

Согласно последним данным, цена на нефть марки Brent снизилась на 6,1%, до 31,9 доллара за баррель. Нефть WTI упала на 5,2%, до 30,1 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что трейдеры опасаются, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 млн баррелей в сутки в 2019 году, в текущем покажет максимальное падение за всю историю. Они опасаются сценария падения цен на нефть середины 1980-х.

Согласно прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, до апреля 2020 года спрос на нефть будет падать более чем на 4 миллиона баррелей в сутки.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявлял, что низкие цены на нефть могут поспособствовать оздоровлению ситуации на мировом рынке. По его мнению, уход с рынка проектов с высокой себестоимостью послужит гарантией развития рынка нефти в долгосрочной перспективе.

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