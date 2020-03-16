Производитель духов Dior, Guerlain и Givenchy начнет выпускать антисептики

Всю произведенную продукцию бесплатно передадут в французские госпитали.

Французская компания по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила в воскресенье о своем намерении развернуть в условиях эпидемии коронавируса производство жидкого дезинфицирующего средства для рук, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации распространенной корпорацией, всю произведенную продукцию бесплатно передадут в французские госпитали.

В связи с продолжающим существовать риском возникновения нехватки дезинфицирующего гидроспиртового геля президент - генеральный директор LVMH Бернар Арно дал указание отделению, занимающемуся выпуском парфюмерии и косметики, мобилизовать свои технические мощности на то, чтобы произвести и безвозмездно передать государственным структурам крупные объемы гидроалкогольного геля, - указывается в коммюнике.

Корпорация Арно производит и торгует, в частности, косметикой под марками Dior, Guerlain и Givenchy. Начиная с понедельника эти заводы, расположенные рядом с Орлеаном, а также городами Шарт и Бове, начнут осуществлять переход на производство антисептического геля.

Произведенная продукция будет передана французским государственным санитарно-медицинским структурам, "в первую очередь" 39 больницам, относящимся к столичному объединению Assistance Publique-H pitaux de Paris. В ходе первой недели будет произведено 12 тонн препарата, причем в дальнейшем объемы производства возрастут. Поставки будут продолжаться столько, сколько потребуется, - указывается в заявлении.

Директор AP-HP Мартин Ирш поблагодарил концерн LVMH и его руководство за быстрые действия по оказанию помощи. Он сообщил при этом, что первый контакт по данным поставкам имел место вечером в субботу, а в середину дня воскресенье компания уже представила план их осуществления.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!