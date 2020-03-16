ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

По данным руководства Федеральной резервной системы, это мера борьбы с рисками из-за коронавируса.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%, - отмечается в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

В документе подчеркивается, что комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

В дополнение к этому ФРС совместно с Банком Англии, Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии приняли скоординированное решение "расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам) в долларах США".

Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов, - говорится в распространенном совместном сообщении регуляторов.

Кроме того, банки договорились начать предоставление валюты США с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим операциям со сроком погашения в одну неделю.

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