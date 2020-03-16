Чрезвычайное положение начало действовать в Казахстане

Президент решил ввести чрезвычайное положение в Казахстане в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса.

Согласно указу Касым-Жомарта Токаева, режим ЧП будет действовать c 8 утра 16 марта до 7 часов 15 апреля, сообщает zakon.kz.

Президент решил ввести чрезвычайное положение в Казахстане в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса.

На этот период создана специальная государственная комиссия, которую возглавил премьер-министр Аскар Мамин.

На период действия чрезвычайного положения в Казахстане введены ряд ограничений. Приостановлена деятельность крупных непродуктовых объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и других мест с массовым скоплением людей. Кроме того, под запрет попали массовые спортивные и зрелищные мероприятия, а также семейные тои.

Казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну (кроме тех случаев, когда нужно лечение за границей). Также ограничен въезд в Казахстан.

Читайте также: Чрезвычайное положение объявляется в Казахстане с 16 марта

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!