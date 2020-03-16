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Нигматулин: Введение ЧП в стране – необходимая мера для безопасности

Ситуация под контролем и поводов для паники нет - спикер.

Фото : пресс-служба Мажилиса16 марта 2020, 09:10

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что введение Президентом Казахстана чрезвычайного положения в стране – это вынужденная мера, но необходимая для повышения обеспечения безопасности казахстанцев, передает zakon.kz.

По мнению Нурлана Нигматулина, предпринимаемые сегодня руководством страны действия направлены, прежде всего, на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Об этом председатель Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Твиттере.

В Казахстане по инициативе Президента введено чрезвычайное положение. Принимаемые руководством страны необходимые комплексные меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан. Временные ограничения нужны для недопущения распространения коронавируса в стране, - считает Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, ситуация под контролем и поводов для паники нет. Нурлан Нигматулин также выразил уверенность, что казахстанцы с высокой ответственностью отнесутся к сложившейся ситуации, обращая большое внимание на собственное здоровье и соблюдая меры, необходимые для обеспечения безопасности окружающих.


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