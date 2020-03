Исламхан и Елеусинов без работы из-за коронавируса, Алимханулы ждет

Казахстанские спортсмены остались без соревнований не только внутри родной страны, где на 10:00 16 марта выявлено уже 9 случаев заболевания коронавирусом, но и за границей, где отменили практически все значимые и не очень соревнования. Череда отмен и переносов добралась до профессионального бокса и футбола в ОАЭ, передает zakon.kz.

В рамках вечера бокса, запланированного на 17 апреля на арене MGM в округе Колумбия, ожидается бой олимпийского чемпиона, ныне выступающего в профессионалах, казахстанца Данияра Елеусинова с бывшим чемпионом мира по трем версиям Джулиусом Индонго. Однако, нашего спортсмена ждут плохие новости.

Sources: Regis Prograis-Maurice Hooker, slated for April 17 at MGM in D.C. area, won’t take place there as planned. Eddie Hearn looking into new site options. With CDC recommending 50-plus people events be postponed for next 8 weeks, could be no boxing until June #COVIDー19

Собственно, бой Елеусинов-Индонго и запланирован в андеркарте Прогрейс-Хукер.

Без работы уже остался казахстанский футболист, капитан национальной сборной Бауыржан Исламхан. В чемпионате ОАЭ, где сейчас играет наш соотечественник, объявили перерыв как минимум до 13 апреля также из-за угрозы распространения коронавируса.

Под угрозой срыва бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Его бой с боксером из Ганы Иссой Самиром запланирован на 28 марта в Канаде. Однако, и эту страну не обошла эпидемия коронавируса, поэтому бой, скорее всего, отменят или перенесут на более поздний срок. Тем не менее, казахстанец не унывает, и готов бросить вызов коронавирусу.

The first wave of information is always like that. I think in a week everything will be fine. Now, unfortunately, the information and the panic have a larger crown than the virus. Don't panic.