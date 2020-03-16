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Исламхан и Елеусинов без работы из-за коронавируса, Алимханулы ждет

Ранее пандемия коронавируса сорвала практически все соревнования по всему миру, а также эстафету олимпийского огня в Греции.

Фото : pixabay.com16 марта 2020, 10:21

Казахстанские спортсмены остались без соревнований не только внутри родной страны, где на 10:00 16 марта выявлено уже 9 случаев заболевания коронавирусом, но и за границей, где отменили практически все значимые и не очень соревнования. Череда отмен и переносов добралась до профессионального бокса и футбола в ОАЭ, передает zakon.kz.

В рамках вечера бокса, запланированного на 17 апреля на арене MGM в округе Колумбия, ожидается бой олимпийского чемпиона, ныне выступающего в профессионалах, казахстанца Данияра Елеусинова с бывшим чемпионом мира по трем версиям Джулиусом Индонго. Однако, нашего спортсмена ждут плохие новости.

Источники: Бой Реджис Прогрейс — Морис Хукер, намеченный на 17 апреля на арене MGM в Округе Колумбия, не состоится там, как планировалось. Эдди Хирн подыскивает варианты с новым местом. Учитывая, что Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют отложить все события с участием более 50 человек на 8 недель, бокса может не быть до июня, - написал инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Собственно, бой Елеусинов-Индонго и запланирован в андеркарте Прогрейс-Хукер.

Без работы уже остался казахстанский футболист, капитан национальной сборной Бауыржан Исламхан. В чемпионате ОАЭ, где сейчас играет наш соотечественник, объявили перерыв как минимум до 13 апреля также из-за угрозы распространения коронавируса.

Под угрозой срыва бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Его бой с боксером из Ганы Иссой Самиром запланирован на 28 марта в Канаде. Однако, и эту страну не обошла эпидемия коронавируса, поэтому бой, скорее всего, отменят или перенесут на более поздний срок. Тем не менее, казахстанец не унывает, и готов бросить вызов коронавирусу.

Первая волна информации всегда такая. Думаю, через неделю все будет хорошо. Теперь, к сожалению, информация и паника имеют большую корону, чем вирус. Не паникуйте, - смело написал Алимханулы.


Ранее пандемия коронавируса сорвала практически все соревнования по всему миру, а также эстафету олимпийского огня в Греции. 17 марта решится вопрос о судьбе Чемпионата Европы-2020 по футболу, намеченного на июнь-июль. По поводу Олимпийских игр-2020, намеченных на июль-август, никакой информации об отмене или переносе пока нет.


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