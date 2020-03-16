Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За фейковые сообщения о переводе зараженных из Нур-Султана в Акколь задержали женщину

К уголовной ответственности будет привлечена и родственница подозреваемой.

Фото : 24tv.ua16 марта 2020, 10:24

На севере Казахстане задержали женщину за распространение ложных сообщений о коронавирусе, передает zakon.kz.

По информации Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, жительница Акмолинской области рассылала фейковые сообщения о переводе зараженных из Нур-Султана в город Акколь.

48-летняя жительница Акколя, которая отправила аудиозапись своей родственнице установлена и задержана. К уголовной ответственности будет привлечена и родственница подозреваемой, распространявшая недостоверную информацию в других группах и мессенджерах.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты