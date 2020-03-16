За фейковые сообщения о переводе зараженных из Нур-Султана в Акколь задержали женщину
К уголовной ответственности будет привлечена и родственница подозреваемой.
Фото : 24tv.ua16 марта 2020, 10:24
На севере Казахстане задержали женщину за распространение ложных сообщений о коронавирусе, передает zakon.kz.
По информации Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, жительница Акмолинской области рассылала фейковые сообщения о переводе зараженных из Нур-Султана в город Акколь.
48-летняя жительница Акколя, которая отправила аудиозапись своей родственнице установлена и задержана. К уголовной ответственности будет привлечена и родственница подозреваемой, распространявшая недостоверную информацию в других группах и мессенджерах.
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