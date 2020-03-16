Доллар в обменниках перевалил за 420 тенге

Курс растет на глазах.

С утра в понедельник 16 марта доллар в обменниках продают за 417 тенге и выше. В некоторых обменных пунктах стоимость достигает 421 тенге, передает zakon.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах доллар покупают по 410 - 413 тенге, продают от 410 тенге. В некоторых обменниках стоимость доллара достигает 425 тенге. В некоторых - его не продают. Курс растет на глазах.

Евро покупают по 452-462, продают по 462-469 тенге.

Рубль покупают по 5,4 тенге за единицу, продают по 5,9 тенге.

В минувшую пятницу доллар продавали за 408-409 тенге.

Ранее сообщалось, что на рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года. Основные американские индексы в ходе торгов обрушились почти на 10 процентов. Как считают казахстанские эксперты, основная причина обрушения мировых бирж – распространяющийся по миру коронавирус, а точнее вчерашнее заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально объявившей вспышку коронавируса полноценной пандемией.

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