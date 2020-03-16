Ситуация по коронавирусу на 16 марта в Казахстане

В стационаре остаются 73 человека.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10.00 16 марта в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения, передает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1641 человек, на домашнем карантине – 981 человек.

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2626 человек, из них по 1 "а" категории – 1689, по 1 "б" категории – 586, по 2 категории – 351 человек.

Из 2626 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 503 человека.

По состоянию на 16 марта остаются под мониторингом всего 2123 человек.

На настоящий момент госпитализировано 129 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории – 39 человек, по 2 категории – 43 человека, по 3 категории – 47 человек.

Из числа госпитализированных 129 человек, выписаны – 65 человек. Остаются в стационаре – 73 человека, из них 64 человека - с температурой и ОРВИ, 9 человек – госпитализированные с КВИ.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Эпидемиологическая ситуация в мире

В мире всего зарегистрировано 169 374 случаев КВИ в 158 странах, в том числе:

- в КНР – 80 884 (за сутки - 20 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,02%), из них - 3 199 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%).

Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в стационарах 10 734 больных;

- в других странах мира – 88 514 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 17,0 %), из них – 3 302 летальных, показатель летальности – 3,7 %.

По 1 "а" категории:

- в Италии – 24747 случаев (за сутки - 3590 сл., прирост – 16,9%), умерло – 1809 (за сутки – 368, прирост – 25,5%);

- в Иране – 13938 случаев (за сутки – 1209 сл., прирост – 9,5%), умерло – 724 (за сутки – 113, прирост – 18,5%);

- в Южной Корее - 8162 случаев (за сутки - 76 сл., прирост – 0,9%), умерло – 75 (за сутки – 3, прирост – 4,1%).

По 1 "б" категории:

- в Испании – 7845 случаев (за сутки – 1454 сл., прирост – 22,7%), умерло – 292 (за сутки – 97, прирост – 49,7%);

- в Германии – 5813 случаев (за сутки – 1214 сл., прирост – 26,4%), умерло – 11 (за сутки – 2, прирост – 22,2%).

- во Франции – 5423 случай (за сутки – 954 сл., прирост – 21,3%), умерло – 127 (за сутки – 36, прирост – 39,51%);

По 2 категории:

- в Швейцарии – 2217 случай (за сутки – 842 сл., прирост – 61,2%), умерло – 14 (за сутки – 1, прирост – 7,6%);

- в Нидерландах – 1135 случаев (за сутки – 176 сл., прирост – 18,3%), умерло – 20 (за сутки – 8, прирост – 66,6%);

- в Великобритании – 1391 случаев (за сутки – 251 сл., прирост – 22,0%), умерло – 35 (за сутки – 14, прирост – 66,6%).

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!