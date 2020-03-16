На одной из улиц столицы перекрыли движение

Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

В Нур-Султане с 16 марта до 3 апреля 2020 года, участок улицы Калдаякова от проспекта Тауелсиздик в направлении левого берега будет закрыт в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации, сообщает zakon.kz.

Для проезда на левый берег, со стороны проспекта Тауелсыздык необходимо осуществлять движение по улице Нажимеденова с выходом на мост М-3, в объезд закрытого участка улицы Калдаякова, а для транспорта движущегося с левого берега через мост М-3 в направлении пр.Тауелсыздык необходимо двигаться по ул.Калдаякова только в прямом направлении (либо направо на ул.Панфилова), левый поворот при спуске с моста на ул.Нажимеденова будет временно исключен. При движении по улице Панфилова со стороны ЖК «Французский квартал» выезд на улицу Калдаякова будет разрешен только направо в сторону проспекта Тауелсыздык, левый поворот в сторону левого берега и в прямом направлении будет исключен, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

В этой связи, жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршрут движения и осуществлять движение руководствуясь временными дорожными знаками. Скорость движения транспортных средств на данном участке будет ограничена до 20 и 40 км/ч.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!