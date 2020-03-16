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Быка засунули в багажник Lada

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Фото : polisia.kz16 марта 2020, 11:39

Кызылординские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении кражи домашнего скота, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, 13 марта в ходе рейдовых мероприятий, остановлена автомашина "ВАЗ-2114", в багажнике которой был обнаружен бык без документов на перевозку. В ходе проверки выяснилось, что жители Кызылорды в населенном пункте Талдыарал украли скотину из двора дома и доставили его в город с целью сбыта. Все трое подозреваемых были задержаны на месте. Бык и вещественные доказательства были изъяты.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. В ходе следственно-оперативных действий проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным фактам. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188/1 УК РК (кража).


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