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Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

Падение промпроизводства было большим, нежели ожидали аналитики.

Фото : lh3.googleusercontent.com16 марта 2020, 12:00

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца 2020 года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Из статистики следует, что в январе—феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса, аналитики указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более, что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.

Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.


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