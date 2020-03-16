Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет
Падение промпроизводства было большим, нежели ожидали аналитики.
Фото : lh3.googleusercontent.com16 марта 2020, 12:00
Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца 2020 года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Из статистики следует, что в январе—феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.
Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).
Экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.
Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса, аналитики указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более, что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.
Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.
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