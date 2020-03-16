Как применять трудовое законодательство в период коронавируса

Об этом расскажет один из разработчиков Трудового кодекса.

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18 марта в 11:00 смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Применение трудового законодательства РК в период коронавируса", передает zakon.kz. Многие предприятия и организации перевели работников на дистанционный режим работы, закрыты школы, кинотеатры, ночные клубы, ТРЦ, отменены массовые мероприятия. Президент Токаев поручил предоставить оплачиваемые отпуска, родителям, вынужденным оставаться дома с детьми. Как в сложившихся обстоятельствах правильно действовать работодателям? Как выплачивать заработную плату сотрудникам? Какими нормами трудового законодательства следует руководствоваться? Об этом подробно поговорим на вебинаре с одним из разработчиков Трудового кодекса Натальей Гилевой. Для участия зарегистрируйтесь.

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