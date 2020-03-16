Как применять трудовое законодательство в период коронавируса
Об этом расскажет один из разработчиков Трудового кодекса.
Фото : data:image16 марта 2020, 12:19
18 марта в 11:00 смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Применение трудового законодательства РК в период коронавируса", передает zakon.kz.
Многие предприятия и организации перевели работников на дистанционный режим работы, закрыты школы, кинотеатры, ночные клубы, ТРЦ, отменены массовые мероприятия. Президент Токаев поручил предоставить оплачиваемые отпуска, родителям, вынужденным оставаться дома с детьми.
Как в сложившихся обстоятельствах правильно действовать работодателям?
Как выплачивать заработную плату сотрудникам?
Какими нормами трудового законодательства следует руководствоваться?
Об этом подробно поговорим на вебинаре с одним из разработчиков Трудового кодекса Натальей Гилевой.
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