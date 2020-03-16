В Казахстане похолодает
Местами по стране будут наблюдаться туман, гололед.
Фото : ukranews.com16 марта 2020, 12:32
Небольшое понижение температурного фона ожидается в Казахстане, передает zakon.kz.
РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе на 17-19 марта.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов в начале периода на большей части республики местами ожидаются осадки, на севере – усиление ветра, а юго-западные тропосферные потоки принесут повышение температур в восточной половине республики, но смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет постепенное понижение температур сначала на западе, далее на остальной территории Казахстана, - отметили метеорологи.
Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед.
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