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В Казахстане похолодает

Местами по стране будут наблюдаться туман, гололед.

Фото : ukranews.com16 марта 2020, 12:32

Небольшое понижение температурного фона ожидается в Казахстане, передает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе на 17-19 марта.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в начале периода на большей части республики местами ожидаются осадки, на севере – усиление ветра, а юго-западные тропосферные потоки принесут повышение температур в восточной половине республики, но смещающийся в тыл фронтам холодный антициклон вызовет постепенное понижение температур сначала на западе, далее на остальной территории Казахстана, - отметили метеорологи.

Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед.


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