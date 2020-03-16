В Алматы с апреля введут новую форму счета на оплату коммунальных услуг

Новый формат позволит сэкономить время на заполнение счёта и избежать ошибок при внесении данных показаний приборов учета и сумм к оплате.

Алматинцы с апреля получат новую форму счетов на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба АО "АЛСЕКО", передает zakon.kz.

В апреле 2020 г. изменяется внешний вид счёта по оплате коммунальных услуг, который печатает АО «АЛСЕКО». В новом счёте вся важная для потребителей информация будет размещена на одном листе (на лицевой стороне), - говорится в сообщении.

Так, в верхней части счета указаны контактные данные и логотипы основных поставщиков коммунальных услуг.

В центральной части етражена таблица с услугами и тарифами для заполнения потребителями данных по показаниям счётчиков и суммам к оплате и исключена нижняя часть счета (квитанции к счету).

В нижней части счета отпечатаны информационные сообщения от основных поставщиков услуг и указаны номер лицевого счёта, адрес, месяц/год, за который сформирован счет, дата его печати, а также контактные данные АО "АЛСЕКО" (QR-код).

Как считают в компании, новая форма счета позволяет экономить время на его заполнение, предотвратить ошибки при внесении данных показаний приборов учета и сумм к оплате.

Также потребители получают информацию о предельных сроках оплаты, задолженностях, переплатах, тарифах, приборах учета.

Образец нового счета с изменениями можно увидеть по ссылке.

Между тем в счете на оплату коммунальных услуг для жителей Алматинской области, появится дополнительная информация:

- в верхней части счета – контакты основных поставщиков услуг и логотипы;

- в нижней строке – номер лицевого счета и адрес потребителя коммунальных услуг, период, за который сформирован счет, дата его печати и контактные данные АО "АЛСЕКО".

Пока сохраняется без изменений вторая часть счета, в которой дублируются строки для оплаты коммунальных услуг. Это связано с тем, что областные отделения банков находятся в процессе перехода на электронную архивацию данных по проведённым платежам.

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