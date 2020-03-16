Сила духа и оптимизм казахстанцев помогут преодолеть трудности - Президент

Призываю всех граждан сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких.

Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением к казахстанцам, отметил, что граждане страны должны помогать друг другу, передает zakon.kz.

По его словам, мы сэкономим драгоценное время и средства.

Глава государства призвал всех к спокойствию.

Убежден, что мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности. Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны, - заключил он.

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