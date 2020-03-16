Курс доллара на торгах составил 434,38 тенге

Объем торгов составил 74,9 млн долларов США.

На торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 13:20 средневзвешенный курс доллара составил 434,38, поднявшись сразу на 28,76 тенге, передает zakon.kz.

По данным KASE, объем торгов составил 74,9 млн долларов США.

Сегодня в ходе торгов по инструменту USDKZT_TOM в связи с отклонением цены от цены последней сделки предыдущего торгового дня на 1,5 % был применен франкфуртский аукцион, - отмечается в сообщении.

Как поясняется, применение франкфуртского аукциона предусмотрено внутренним документом KASE "Регламент торгов в торговых системах ACT и NEXT"

в ситуациях отклонения цен заявок по инструменту валютного рынка на 1,5 % и более от цены последней сделки предыдущего торгового дня по данному инструменту. Максимальная продолжительность аукциона установлена указанным регламентом и составляет 7 минут.

Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, - отметили на бирже.

Торги проходят в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 марта, курс доллара начал неуправляемо расти в обменных пунктах, поднявшись за час более чем на 20 пунктов. Курс менялся с каждой минутой, и побил очередной антирекорд, достигнув 440 тенге.

По отношению ко всем остальным валютам тенге также резко ослабел. Евро торгуется в обменных пунктах в диапазоне 475-495 тенге, рубль 5.85-6.15 тенге, китайский юань 56-62 тенге, киргизский сом 5.55-5.95 тенге.

Напомним, в пятницу, 13 марта, на вечерних торгах курс доллара составлял 405,62 тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!