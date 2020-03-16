440: Тенге в обменниках продолжает крутое пике

На KASE пока торгов в паре "доллар-тенге" нет.

Тенге продолжает обвал, за час курс тенге обвалился более чем на 20 пунктов. Курс меняется с каждой минутой, и побил очередной антирекорд, передает zakon.kz.

На данный момент в обменных пунктах доллар торгуется по 425- 440 тенге за доллар.

О том, что происходит сейчас на KASE, читайте здесь.

По отношению ко всем остальным валютам тенге также резко ослабел. Евро торгуется в обменных пунктах в диапазоне 475-495 тенге, рубль 5.85-6.15 тенге, китайский юань 56-62 тенге, киргизский сом 5.55-5.95 тенге.

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