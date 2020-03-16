Дамир Рыспаев подрался бы с коронавирусом, будь он материален

Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал бы людей. Жаль, что он не материален — Рыспаев.

Казахстанская хоккейная команда "Барыс" приняла решение отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Клуб должен согласовать это решение с лигой. Правда сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Комментируя такое решение, хоккеист команды Дамир Рыспаев высказался, что с удовольствием вышел бы на ринг с коронавирусом, передает zakon.kz.

"У "Барыса" в этом году очень сильная команда. На нее все возлагали надежды, хотели как можно выше и дальше пройти, побороться за Кубок Гагарина. Повторюсь, все было классно. Но видите, как все получилось, такое вот непредвиденное обстоятельство. Все мы будем надеяться, что эта ситуация поскорее пройдет. В ней же оказался весь мир, не только "Барыс", - сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Он также прокомментировал меры, введеные в Казахстане для борьбы с коронавирусом.

У меня все супер. Конечно, у нас есть определенные ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днем, стараются побыть с родными. Если бы коронавирус материализовался – я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал бы людей. Жаль, что он не материален, — сказал Рыспаев.

Дамир Рыспаев не раз устраивал драки...правда на льду. Летом 2019 года он подрался с хоккеистом "Сарыарки" во время контрольного матча в Караганде. Осенью того же года на видео попала драка Рыспаева и его визави из российского клуба Артема Седунова.

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