Тургумбаев доложил Токаеву о ситуации в стране
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан.
Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте Акорды.
Личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан нашего государства.
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан.
Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел.
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