Тургумбаев доложил Токаеву о ситуации в стране

Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан.

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте Акорды.

Личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан нашего государства.

Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам наших граждан.

Министру также поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел.

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