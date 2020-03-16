Минтруда: Все предприятия, которые могут работать дистанционно, должны это сделать

При дистанционной работе порядок работы, учет рабочего времени определяется в соответствии со ст. 148 Трудового кодекса.

На брифинге в СЦК и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил, какие меры должны предпринять работодатели в условиях режима ЧП а стране, передает zakon.kz.

В связи с введением в стране чрезвычайного положения работа отдельных организаций и предприятий будет ограничена, в отдельных случаях она будет запрещена. В связи с этим будет меняться и режим работы казахстанцев.

В этой связи я бы хотел призвать работодателей проявить социальную ответственность перед своими работниками. В свою очередь, наши работающие граждане должны знать трудовые права и в каких размерах они должны получать заработную плату, - сказал Нурымбетов.

Далее он по пунктам привел пояснения:

1. Сегодня все предприятия, государственные и частные, независимо от форм собственности, которые могут перейти на режим дистанционной работы, должны это сделать. При дистанционной работе порядок работы, учет рабочего времени определяется в соответствии со ст. 138 Трудового кодекса. Зарплату должны выплачивать как и при обычном режиме работы, то есть в полном объеме. При этом Трудовой кодекс обязывает работодателя создавать условия для работы дистанционно.

2. Если невозможно перейти на дистанционную работу, и сегодня требования ЧП ведут к сокращению работ, то работодатель вправе ввести неполный режим рабочего времени, сокращенную рабочую неделю или же сокращенные рабочие часы в день. Зарплата должна выплачиваться в соответствии с отработанным временем.

3. Если такой режим ввести невозможно, и это касается тех организаций, которые вынуждены будут остановить свою работу, это рассматривается как вынужденный простой. В данном случае работодатель обязан платить в размере не ниже минимальной зарплаты в стране - 42 500 тенге. Если в договоре предусмотрен иной размер выплат, то будут выплачиваться в других размерах, но не ниже минимальной зарплаты в стране.

4. В таких условия работодатель также может пойти на сокращение штата. В данном случае он обязан в месячный срок, за один месяц предупредить работника и выплатить компенсацию в размере среднемесячной зарплаты работника.

Минтруда намерен проводить ежедневный мониторинг соблюдения трудового законодательства страны.

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