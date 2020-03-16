Алия Молдабекова: Нацбанк готов к любому развитию событий

То, что происходит сейчас на внешних рынках - это новая экономическая реальность.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова прокомментировала влияние внешних факторов на курс национальной валюты, а также рассказала, почему Нацбанк минимизировал свое участие на валютном рынке, передает zakon.kz.

Сегодня курс тенге скорректировался под воздействием значительного ухудшения внешних фундаментальных факторов. Национальный банк в течение прошлой недели следил за ситуацией и смягчал падение тенге. Но то, что происходит сейчас на внешних рынках - это новая экономическая реальность. Поэтому сегодняшнее решение Национального банка - объективный ответ на изменившиеся внешние и внутренние условия, - сказала она.

При этом она отметила, что при ухудшении фундаментальных факторов тенге ослабляется и абсорбирует шоки, способные подорвать финансовую устойчивость нашего рынка и экономики в целом на долгосрочной основе. В сложившихся обстоятельствах обменный курс должен был отреагировать для стабилизации ситуации и адаптации рынка к новым реалиям.

Сохранение и удержание курса на прежних уровнях неминуемо привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов страны, долларизации, кризису ликвидности и, к еще большему, ухудшению ситуации в экономике, - отметила Молдабекова.

Вместе с тем она не стала делать прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации и последствий для валютного рынка.

На текущий момент сложно делать прогнозы по развитию событий на мировых финансовых рынках. В то же время негативные сценарии на рынке нефти уже реализовались.

В дальнейшем цены на нефть будут складываться в зависимости от договоренностей крупнейших поставщиков и решения проблем с глобальной пандемией коронавируса, а также от действий центральных банков. К примеру, вчерашнее решение ФРС США по снижению ставки до 0-0,25% и наращиванию выкупа облигаций направлено на стабилизацию ситуации, - сказала она.

Как отметила Молдабекова, Нацбанк готов к любому сценарию развития событий.

Мы неоднократно отмечали, что располагаем всем необходимым инструментарием, и готовы принять требуемые меры для стабилизации и адаптации внутреннего рынка, - резюмировала она.

Всю прошлую неделю мы внимательно анализировали ситуацию на внешних рынках и оценивали, насколько устойчивыми являются негативные тенденции. Но падение на рынках продолжается. Цена на нефть сегодня уходила ниже 31 доллара за баррель. Пандемия коронавируса, первые случаи заражения и введение режима ЧС в Казахстане, отсутствие договоренностей в ОПЕК+, значительное снижение прогнозов по росту мировой экономики, ослабление валют развивающихся стран и стран экспортеров нефти – в результате, ситуация только усугубилась, - сказала она.



При этом она напомнила, что своим вмешательством на прошлой неделе на фоне падения рынков Нацбанк не позволил ситуации на нашем валютном рынке выйти из под контроля.

"В отдельные периоды времени Национальный банк выступал единственным продавцом валюты. При проведении интервенций мы, в первую очередь, думали о макроэкономической стабильности, предотвращали неконтролируемый всплеск волатильности и рост объема спекулятивных сделок", - сказала Молдабекова.

Ранее сообщалось, что утром 16 марта буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". Многие обменники прекратили покупку и продажу долларов.

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