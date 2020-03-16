Зайти в крупные торговые объекты можно будет только в маске

Крупным торговым объектам необходимо будет соблюдать требования: допускать на свою территорию только людей в масках. В случае, если у человека нет маски – предоставлять свои - Султанов.

Министерство торговли и интеграции совместно с Минздравом приняли дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мы сегодня с министерством здравоохранения и главным санитарным врачом Жандарбеком Бекшинымым отработали дополнительные меры по контролю за коронавирусной инфекцией. В том числе речь идет о введении усиленного режима дезинфекции. Важное требования – не допускать образования очередей. И в случае их возникновения необходимо соблюсти расстояние междулюдьми – не менее 1 метра, - сообщил он.

Кроме того, крупным торговым объектам необходимо будет соблюдать требования: допускать на свою территорию только людей в масках. В случае, если у человека нет маски – предоставлять свои, раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей, устанавливать тепловизоры на всех входах.

Помимо этого, министр предложил точкам общественного питания перейти "на онлайн доставку". По его мнению, такой формат работы – "окном возможности" для наработки клиентуры на будущее.

Салоны красоты, ателье и другие объекты сферы услуг – рекомендуется каждый час обрабатывать дезинфекционными средствами столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери. И каждые 3 часа проводить проветривание помещения. Установить санитайзеры для обработки рук либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток, - сообщил он и добавил, что если мы все будем дисциплинированно применять все меры безопасности, то сможем обеспечить сдерживание возможного распространения вируса.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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