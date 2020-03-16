В частности сокращены авиаперевозки по маршрутам Германия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Украина, ОАЭ, Грузию, Индию Венгрию и Чехию.

Около 70 международных рейсов сокращено с момента режима ЧП в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Казахстане было приостановлено 49 регулярных международных рейсов в неделю и было сокращено 84 международных рейсов в неделю. С 16 марта мы сократили 68 регулярных рейсов казахстанских авиакомпании Эйр Астана и Скат, а также иностранных Turkish Airlines Fly Dubai, Etihad, Air Arabia, Lot, Belavia, — сообщил Камалиев.

В частности, по его словам, сокращены авиаперевозки по маршрутам Германия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Украина, ОАЭ, Грузию, Индию Венгрию и Чехию.

Также было приостановлены два регулярных рейса в неделю, которые выполнялись компанией Скат в Анталью.

Он напомнил, что с момента введения режима ЧП на территории Казахстана запрещен въезд иностранных граждан в страну с 08:00 часов 16 марта 2020 года, за исключением иностранных граждан сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списка, утвержденного Правительством РК.

Эти нормы, по его словам, также касаются сотрудников казахстанских авиакомпаний (пилоты, инженерный состав), иностранных граждан, следующих транзитом в третьи страны через казахстанские аэропорты, не пересекающие границу РК, иностранных граждан, имеющих вид на жительство в РК.

Запрещен выезд граждан РК в зарубежные страны за исключением выезжающих на лечение. В связи с приостановлением данных рейсов, авиакомпаниям рекомендовано оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме пассажирам. Для оформления возврата авиабилетов, пассажирам необходимо обратиться по месту их приобретения, — добавил вице-министр.

Он отметил, что ограничения на полеты авиакомпаний в страны с высоким уровнем распространения коронавируса носят временный характер, и при улучшении ситуации по распространению вируса, регулярное авиасообщение между странами будет восстановлено.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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