Ряд транзитных и международных ж/д направлений приостановлены из-за ЧП

В целом в сфере железнодорожного транспорта на сегодняшний день по периметру госграницы Казахстана расположены 27 железнодорожных пунктов пропуска.

Движение поездов по ряду транзитных и международных железнодорожных направлений приостановлены в период режима ЧП в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.

По транзитным и международным поездам (23 поезда): приостановление поездов соседних ЖД администрации, заезжающих на территорию РК, а также следующих транзитом: Республика Узбекистан – 13 маршрутов, Кыргызская Республика – 3 маршрута, Таджикская Республика – 3 маршрута, Белорусская Республика – 1 маршрут, за исключением поездов России — 3 маршрута, — сообщил Камалиев.

Он добавил, что по международным пассажирским и пригородным поездам формирования Республики Казахстан приостановлено курсирование поездов с назначением Алматы-Ташкент, Алматы — Нукус, продолжение курсирования 8 пассажирских и 6 пригородных поездов между Казахстаном и Россией, с условием введения запрета продажи билетов для иностранцев, которые должны были прибыть в Республику Казахстан.

По пассажирским поездам России , следующих по станции Петропавловск , мы проработали с ОАО «РЖД» по запрету продажи билетов по территории РК и высадка по станции Петропавловск только-пассажиров граждан РК с контролем состояния здоровья органами СЭС, — объяснил вице-министр.

В целом, по его словам, в сфере железнодорожного транспорта на сегодняшний день по периметру госграницы РК расположены 27 железнодорожных пунктов пропуска. Через 18 пунктов пропуска курсируют 23 пассажирских поездов соседних железнодорожных администрации и 11 пассажирских и 6 пригородных поездов формирования АО «НК «КТЖ».

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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