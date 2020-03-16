Для обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются.

В Казахстане приостановили автомобильные перевозки с введением ЧП из-за коронавируса, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.

В сфере автомобильного транспорта на сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса), — сообщил Камалиев.

На сегодня, по его словам, приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров (1560 бланков) между Казахстаном и Кыргызстаном (30), Узбекистаном (100) Россией (300), КНР (1000), Монголией (30), Украиной (50) и Таджикистаном (50).

Также, в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты меры по ограничению количества рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном. Приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок.

Что касается грузовых перевозок, в целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются, — подчеркнул вице-министр.

Вместе с тем, он напомнил, что перевозчики должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.

1. Водитель должен строго следовать на СВХ назначения, находиться в кабине своего авто и не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места кроме: АЗС, пунктов питания, продуктовых магазинов, специально оборудованных стоянок для авто, либо СТО в случае поломки автомашины.

2. В случае, если водитель обнаружит у себя признаки ОРВИ он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефону 103 или 112, сообщить о своём состоянии, месте нахождения автомобиля, количества лиц находящихся в кабине и ждать приезда кареты скорой помощи.

3. После таможенной очистки и выгрузки автомашины, иностранный перевозчик должен загрузить автомашину и осуществить таможенное оформление груза с условием нахождения строго в месте погрузки и таможенного оформления.

4. При ожидании погрузки автомобиль и водитель могут находиться на специальной стоянке для грузовых автомобилей.

5. После загрузки и таможенного оформления водитель должен строго следовать на границу к АПП через который он должен покинуть Республику Казахстан с соблюдением тех же условий пребывания в Республике Казахстан, как и при въезде в неё.

6. По пути следования иностранного перевозчика к месту назначения и обратно, необходимо свести к минимуму контакты водителя с населением, а также представителями контролирующих органов.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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