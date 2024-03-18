В Казахстане разработаны новые правила получения разрешения на автомобильные перевозки

Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении изложены в новой редакции.

Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих на праве собственности или на иных законных основаниях следующими автотранспортными средствами:

автобусами, микроавтобусами;

автотранспортными средствами (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн);

специализированными автомобилями (предназначенными для перевозки определенных видов грузов);

специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ).

Разрешительная система проезда автотранспортных средств по территории республики определяется законом, международными договорами о международном автомобильном сообщении между РК и иностранными государствами.

Въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства, транзит по территории иностранного государства отечественных автотранспортных средств, перевозящих пассажиров, багаж и грузы, осуществляются на основании иностранных разрешений следующих видов:

иностранные разрешения на перевозку грузов;

иностранные разрешения на нерегулярные перевозки пассажиров и багажа;

иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год.

В правила добавлены такие понятия, как:

информационная система уполномоченного органа – информационная система, обеспечивающая автоматическую обработку и формирование результатов оказания государственной услуги "Выдача разрешения на въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан, осуществляющим регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении";

веб-портал электронного правительства (портал) – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами ЭЦП и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Квота обмена размещается на интернет-ресурсе Министерства транспорта РК (уполномоченный орган).

Уполномоченный орган согласовывает с компетентными органами иностранных государств квоту обмена бланками разрешений и сроки действия разрешительных документов.

Уполномоченный орган осуществляет передачу компетентным органам иностранных государств бланков отечественных разрешений и получение для отечественных перевозчиков иностранных разрешений в количестве, оговоренном протоколами переговоров с иностранными компетентными органами.

Иностранные разрешения подлежат распределению в территориальные органы уполномоченного органа (территориальные органы).

Территориальными органами иностранные разрешения на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год распределяются с учетом установленных маршрутов и расписания движения по данным маршрутам, согласованных с компетентными органами иностранных государств.

Указывается, что данные о количестве распределенных иностранных разрешений в разрезе территориальных органов, выданных иностранных разрешениях, с указанием количества, размещаются на интернет-ресурсе министерства в режиме реального времени.

При этом в правила добавлено для исключения прямого контакта территориального органа с перевозчиками, что оформление иностранных разрешений осуществляет услугодатель (министерство), выдачу – Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Для получения государственной услуги "Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан" направляют в территориальные органы через портал заявление на получение иностранного разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год, на перевозку грузов по утвержденной форме.

При обращении через портал:

направляется заявление на получение иностранного разрешения на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

В "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии заявления на получение иностранного разрешения для оказания государственной услуги с указанием адреса и даты получения результата государственной услуги.

Отечественный перевозчик обеспечивает полноту и достоверность сведений в заявлении на получение иностранного разрешения и предоставляемых документах.

Заявление на получение иностранного разрешения подается отдельно на каждое автотранспортное средство.

Также правила дополнены следующими новыми пунктами.

Так, одобрение заявления на получение иностранного разрешения осуществляется ИС:

на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа при:

наличии в ИС иностранных разрешений запрашиваемого вида иностранного разрешения;

наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном, внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;

отсутствии на момент подачи заявления на получение иностранного разрешения, нарушений требований пунктов 28 или 29 настоящих Правил;

при отсутствии невозвращенных иностранных разрешений, полученных на автотранспортное средство, указанное в заявлении.

на регулярную перевозку пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год при:

наличии в ИС иностранных разрешений запрашиваемого вида иностранного разрешения;

наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;

наличии электронной копии договора о совместной деятельности с иностранным перевозчиком. Электронная копия договора должна полностью воспроизводить вид и информацию (данные) подлинного договора в электронно-цифровой форме.

на перевозку грузов при:

наличии в ИС запрашиваемого вида иностранного разрешения;

наличии в ИС запрашиваемого комплекта видов иностранных разрешений (в случае подачи заявления на несколько видов иностранных разрешений на одно автотранспортное средство);

наличии действующего удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;

наличии действующей карточки допуска на представленное автотранспортное средство;

отсутствии на момент подачи заявления нарушений требований пунктов 28 или 29 правил;

отсутствии невозвращенных иностранных разрешений, полученных на автотранспортное средство, указанное в заявлении, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

При этом ИС заявление на получение иностранного разрешения на перевозку грузов и нерегулярную перевозку пассажиров и багажа не одобряется:

сроком на два месяца – на автотранспортное средство, если сроки выезда автотранспортного средства или возврата ранее выданного на него иностранного разрешения превышают сроки, установленные пунктами 28 или 29 правил, но составляет не более 60 календарных дней;

– на автотранспортное средство, если сроки выезда автотранспортного средства или возврата ранее выданного на него иностранного разрешения превышают сроки, установленные пунктами 28 или 29 правил, но составляет не более 60 календарных дней; сроком на три месяца – на автотранспортное средство, если сроки выезда автотранспортного средства или возврата ранее выданного на него иностранного разрешения превышают сроки, установленные пунктами 28 ли 29 правил и составляют более 60 календарных дней;

– на автотранспортное средство, если сроки выезда автотранспортного средства или возврата ранее выданного на него иностранного разрешения превышают сроки, установленные пунктами 28 ли 29 правил и составляют более 60 календарных дней; сроком на четыре месяца – по всем заявлениям услугополучателя на получение иностранного разрешения, если услугополучателем в течение последних трех месяцев допущено в совокупности три и более случаев неисполнения требований пунктов 28 ли 29 правил;

– по всем заявлениям услугополучателя на получение иностранного разрешения, если услугополучателем в течение последних трех месяцев допущено в совокупности три и более случаев неисполнения требований пунктов 28 ли 29 правил; сроком на пять месяцев – по всем заявлениям услугополучателя на получение иностранного разрешения, если полученные на автотранспортное средство иностранные разрешения не использованы;

– по всем заявлениям услугополучателя на получение иностранного разрешения, если полученные на автотранспортное средство иностранные разрешения не использованы; сроком на шесть месяцев – по всем заявлениям услугополучателя на получение иностранного разрешения, если услугополучателем не исполнены требования абзаца первого пункта 27-го правил.

Фиксация фактов въезда и выезда грузовых автотранспортных средств на территорию РК через автомобильные пункты пропуска, расположенные на государственной границе РК, осуществляется в ИС путем информационного взаимодействия с Единой информационной системой "Беркут" КНБ РК.

В ИС учет автотранспортных средств ведется по их идентификационному номеру (VIN).

ИС не одобряет заявление на получение иностранного разрешения на автотранспортное средство, на которое в соответствии с требованиями абзацев 19-23 пункта ранее не одобрено заявление.

При этом услугополучателю предоставляется возможность замены автотранспортного средства, на которое ранее были получены иностранные разрешения, в течение тридцати календарных дней со дня одобрения заявки на получение иностранного разрешения.

Замена автотранспортного средства, находящегося на праве аренды, допускается при условии, что карточка допуска на данное автотранспортное средство услугополучателем была получена за 30 календарных дней до дня подачи заявления на замену.

При этом указанный срок исчисляется со дня одобрения заявления на получение иностранного разрешения.

Перевозчику предоставляется возможность подачи одного заявления на получение иностранного разрешения дополнительно до двух иностранных разрешений на перевозку грузов на автотранспортное средство, на которое ранее были получены иностранные разрешения находящегося на момент подачи дополнительного заявления.

При получении иностранных разрешений по дополнительному заявлению неиспользованные иностранные разрешения возвращаются в территориальный орган и учитываются в ИС как использованные.

При этом допускается возврат не более шести неиспользованных иностранных разрешений в календарном году при получении иностранных разрешении по дополнительному заявлению на получение иностранного разрешения.

При одобрении заявления перевозчика на выдачу иностранного разрешения ИС в "личный кабинет" услугополучателя направляется уведомление для уплаты суммы сбора за выезд с территории РК автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении (сумма сбора подлежит уплате в течение 24 часов с момента направления уведомления).

Территориальными органами иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год, на перевозку груза оформляются в течение одного рабочего дня при поступлении в ИС подтверждении уплаты суммы сбора и направляется в государственную корпорацию, а также в "личный кабинет" услугополучателя направляется уведомление о результатах оказания государственной услуги.



При поступлении в ИС подтверждения уплаты суммы сбора после 16:00 в рабочие дни, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, государственная услуга оказывается следующим рабочим днем.

Иностранное разрешение на перевозку грузов выдается не более двух одного вида и страны на одно автотранспортное средство с максимальной выдачей до семи иностранных разрешений разного вида и стран на одно заявление на получение иностранного разрешения.

При представлении услугополучателем полного пакета документов рассмотрение заявления на выдачу иностранного разрешения, а также расчет количества выдаваемых иностранных разрешений осуществляются с использованием ИС.

При этом иностранные разрешения выдаются на автотранспортные средства без учета прицепов, полуприцепов и саморазгружающихся автомобилей, механически наклоняемых для выгрузки груза.

Уведомление о результатах оказания государственной услуги направляется в личный кабинет заявителя в форме электронного документа, удостоверенного электронной ЭЦП руководителя территориального органа либо лица, его замещающего.

Проверить подлинность результата оказания государственной услуги возможно на портале.

Передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику не допускается.

Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.

Вместе с тем в правила добавлено, что срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения с территорий РК через автомобильные пункты пропуска, расположенные на государственной границе РК, за исключением пунктов пропуска, расположенных на границе с Китаем, составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания государственной услуги в личный кабинет пользователя.

Если указанный срок превышает 100 календарных дней, иностранные разрешения, оформленные на автотранспортное средство, в ИС учитываются как неиспользованные.

При этом использованные и неиспользованные иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров, багажа и грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи в физическом виде не позднее 30 календарных дней с момента въезда автотранспортного средства, на которое оформлены иностранные разрешения, за исключением пунктов пропуска, расположенных между Казахстаном и Китаем.

Иностранные разрешения, выдаваемые органами государственных доходов, возврату не подлежат.

Утерянные в течение календарного года услугополучателем не более одного иностранные разрешения учитываются ИС как возвращенные.

Возвращенные иностранные разрешения хранятся в территориальных органах в течение трех лет с момента возврата.

Кроме того, в правила добавлено, что в информационной системе ведется учет:

выданных иностранных разрешений – по их номеру в разрезе перевозчиков;

возвращенных иностранных разрешений – с указанием следующих сведений:

- наименование, индивидуальный идентификационный номер или бизнес идентификационный номер отечественного перевозчика;

- вид, срок действия, дата возврата и номер возвращенного иностранного разрешения;

- номер транзитной декларации (при перевозке грузов в/из территории РК);

- статус транзитной декларации (действительный, недействительный).

Проверка действительности транзитной декларации осуществляется в ИС уполномоченного органа в сфере таможенного дела.

государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства (за исключением прицепов и полуприцепов), на которое использовано иностранное разрешение;

статус иностранного разрешения:

- использовано;

- не использовано;

- исправлено (наличие в иностранном разрешений признаков исправления, подчисток государственного регистрационного номерного знака, наименования перевозчика, а равно иные изменения иностранного разрешения, не позволяющие установить указанные сведения);

- наименование пункта пропуска пересечения автотранспортным средством (въезд/выезд), государственной границы РК при осуществлении перевозки.

Возврат иностранных разрешений отечественным перевозчиком в территориальный орган осуществляется через канцелярию территориального органа сопроводительным письмом.

Регистрация сопроводительного письма в информационной системе регистрации общей входящей корреспонденции осуществляется в день поступления (при поступлении после 16:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, регистрация осуществляется следующим рабочим днем).



Территориальный орган вносит сведения о возвращенных иностранных разрешениях в ИС в течение одного рабочего дня со дня регистрации сопроводительного письма о возврате иностранных разрешений в информационной системе регистрации общей входящей корреспонденции.

В случае несоответствия фактических параметров иностранного разрешения сведениям, указанным в сопроводительном письме, территориальный орган отказывает в приеме возврата иностранных разрешений с указанием мотивированной причины отказа.

Услугодателем при оформлении иностранного разрешения к выдаче в соответствующие графы иностранного разрешения записываются (проставляется):

наименование и юридический адрес перевозчика;

дата выдачи и печать территориального органа, выдавшего иностранное разрешение;

подпись руководителя территориального органа либо лица, его замещающего.

Исправление в иностранных разрешениях не допускается, и такие разрешения учитываются в ИС как невозвращенные.

Также в правилах появился новый параграф "Форс-мажорные обстоятельства".

Так, форс-мажорными обстоятельствами признаются: уничтожение иностранного разрешения вследствие возгорания автотранспортного средства, утеря иностранного разрешения либо его изъятие контролирующими органами иностранных государств.

При невозможности возврата иностранного разрешения вследствие форс-мажорных обстоятельств перевозчик в течение 30 календарных дней со дня их возникновения представляет в территориальный орган следующие подтверждающие документы:

при изъятии иностранного разрешения компетентными органами – акт или протокол изъятия;

при уничтожении иностранного разрешения вследствие возгорания автотранспортного средства – справку от государственной противопожарной службы РК либо компетентного органа иностранного государства с приложением фотографии автотранспортного средства с фиксацией его государственного регистрационного номерного знака.

Иностранное разрешение, не возвращенное вследствие форс-мажорных событий ИС, учитывается как возвращенное без нарушения.

Между тем несколько пунктов исключены из документа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 апреля.

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