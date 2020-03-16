Это женщина, прибывшая из Стамбула.

В Казахстане выявлен десятый зараженный коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Только что в прямом эфире программы "Басты Prime" Первого канала "Евразия" официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил об этом.

Известно, что это женщина 1986 года рождения. Прибыла самолетом в Алматы из Стамбула.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1641 человек, на домашнем карантине – 981 человек.

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