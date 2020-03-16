Сбежал из карантина - заведено уголовное дело

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в городе Арысь.

Уголовное дело заведено в Казахстане на сбежавшего из карантина, сообщает zakon.kz.

10 марта житель Шымкента прибыл в Алматы московским рейсом. В связи с тем, что у одного из пассажиров данного рейса выявили коронавирус, мужчину, как и всех пассажиров, отправили на 14-дневный карантин. Он был размещен в Казыгуртский районный инфекционный госпиталь, откуда впоследствии сбежал в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в городе Арысь. Затем вместе с врачами скорой помощи города его доставили обратно. Как стало известно, мужчина работал во Вьетнаме, и в связи карантином из-за коронавируса в данной стране вылетел транзитом через Москву в Алматы.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Следователями выясняются все обстоятельства дела.

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