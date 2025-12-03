#Казахстан в сравнении
Происшествия

На двух иностранцев в Шымкенте возбуждены уголовные дела

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 19:29 Фото: Zakon.kz
В результате оперативных мероприятий сотрудники Департамента полиции Шымкента задержали двух иностранных граждан, занимавшихся закладкой наркотических средств. Об этом 3 декабря 2025 года проинформировали в пресс-службе ДП города, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что при проверке у одного из задержанных изъяли восемь свертков с наркотиками, а также завернутый скотчем полиэтиленовый пакет, внутри которого также находилось порошкообразное вещество.

"Общий вес изъятых наркотиков составил около 200 г. Установлено, что мужчина проживал в одной из гостиниц города и распространял наркотики бесконтактным способом, передавая адреса тайников через мессенджер".Пресс-служба ДП Шымкента

У второго подозреваемого правоохранители нашли 25 свертков с наркотическими средствами, подготовленных к сбыту.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия. Оба задержанных помещены под стражу".Пресс-служба ДП Шымкента

2 декабря 2025 года стало известно, что в Астане задержали мужчину, который вел двойную жизнь: в будние дни он работал финансистом, а в выходные – наркозакладчиком. Подробнее об этой истории – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
