Евросоюз собирается закрыть внешние границы
В Шенгенскую зону входит 22 из 27 стран ЕС.
Фото : eedialog.org17 марта 2020, 00:43
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ужесточить контроль на срок не менее 30 дней. Запрет могут ввести на въезд в страны Шенгенской зоны, он не будет касаться неотложных поездок, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, при необходимости по истечении этого срока ограничения могут продлить.
Въезд в Шенгенскую зону будет разрешено только работникам особо важных сфер, включая здравоохранение и транспорт. Также запрет не коснется граждан и жителей ЕС и членов их семей.
Фон дер Ляйен призвала европейских лидеров поддержать ограничение несущественных визитов, насколько это возможно.
Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдерживать вирус, - отметила она.
В общей сложности ограничения коснутся 30 государств. Ирландия и Великобритания, пока не собиравшиеся принимать подобные меры, получили предложение присоединиться к странам ЕС. В то же время пока не указывается, когда точно вступит в силу запрет на пересечение границ: лидеры государств еще должны подписать соответствующий документ.
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