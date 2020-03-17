Евросоюз собирается закрыть внешние границы

В Шенгенскую зону входит 22 из 27 стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ужесточить контроль на срок не менее 30 дней. Запрет могут ввести на въезд в страны Шенгенской зоны, он не будет касаться неотложных поездок, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, при необходимости по истечении этого срока ограничения могут продлить.



Въезд в Шенгенскую зону будет разрешено только работникам особо важных сфер, включая здравоохранение и транспорт. Также запрет не коснется граждан и жителей ЕС и членов их семей.

Фон дер Ляйен призвала европейских лидеров поддержать ограничение несущественных визитов, насколько это возможно.

Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдерживать вирус, - отметила она.

В общей сложности ограничения коснутся 30 государств. Ирландия и Великобритания, пока не собиравшиеся принимать подобные меры, получили предложение присоединиться к странам ЕС. В то же время пока не указывается, когда точно вступит в силу запрет на пересечение границ: лидеры государств еще должны подписать соответствующий документ.

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