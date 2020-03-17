Биржи продолжают падение из-за распространения коронавируса

В начале дня снижаются акции компаний, чей бизнес связан с экспортом.

Основные индексы Токийской фондовой биржи во вторник снизились примерно на 2%, следуя аналогичным тенденциям на рынках США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные не сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 06:15 по Нур-Султану) опустился на 2,34% по сравнению с уровнем 16 марта - до отметки 16603,91 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,08% - до 1210,60 пункта.

Падение биржевых котировок на мировых рынках продолжается, несмотря на предпринятые ранее меры со стороны регуляторов ряда стран, включая США и Японию. Ряд инвесторов оценивают эти меры как недостаточные с учетом того, что распространение коронавируса охватывает все большее число стран и регионов, а число новых случаев заражения и летальных исходов постоянно растет.

На открытии Токийской фондовой биржи колебания курса японской валюты практически отсутствуют по сравнения с предыдущим днем. На данный момент один доллар оценивается в 106,25-106,26 иены.

В начале дня снижаются акции компаний, чей бизнес связан с экспортом. Бумаги Toyota и Sony дешевеют примерно на 2%.

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