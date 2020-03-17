Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики

Из-за резких перепадов фондовых индексов может разрушиться финансовая система, независимо от ущерба от коронавируса.

Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Специалисты отмечают, что в случае завершения активной фазы распространения коронавируса в июле 2020 года, цены на нефть могут вернуться к показателям 50 долларов за баррель и выше. Однако в случае пессимистичных прогнозов из-за распространения COVID-19, рост глобального ВВП составит менее 1%, нефть не поднимется выше отметки в 35 долларов.

При этом аналитики отмечают, что экстренное снижение ставки ФРС до 0–0,25% говорит не о замедлении роста мировой экономики, а о возможной рецессии на глобальных рынках.

Основным фактором, который может повлиять на развитие кризисной мировой ситуации, является паника на торгах в США. Из-за резких перепадов фондовых индексов может разрушиться финансовая система, независимо от ущерба от коронавируса, - отмечает директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

В группу риска из-за вероятной национализации и банкротства на фоне коронавируса могут войти многие туристические компании. Также от кризиса может пострадать сфера услуг, корпорации нефтегазовой отрасли и автопроизводители.

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