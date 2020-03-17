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Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики

Из-за резких перепадов фондовых индексов может разрушиться финансовая система, независимо от ущерба от коронавируса.

Фото : Известия17 марта 2020, 08:12

Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Специалисты отмечают, что в случае завершения активной фазы распространения коронавируса в июле 2020 года, цены на нефть могут вернуться к показателям 50 долларов за баррель и выше. Однако в случае пессимистичных прогнозов из-за распространения COVID-19, рост глобального ВВП составит менее 1%, нефть не поднимется выше отметки в 35 долларов.

При этом аналитики отмечают, что экстренное снижение ставки ФРС до 0–0,25% говорит не о замедлении роста мировой экономики, а о возможной рецессии на глобальных рынках.

Основным фактором, который может повлиять на развитие кризисной мировой ситуации, является паника на торгах в США. Из-за резких перепадов фондовых индексов может разрушиться финансовая система, независимо от ущерба от коронавируса, - отмечает директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

В группу риска из-за вероятной национализации и банкротства на фоне коронавируса могут войти многие туристические компании. Также от кризиса может пострадать сфера услуг, корпорации нефтегазовой отрасли и автопроизводители.


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