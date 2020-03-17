Что ожидает казахстанцев на рынке жилья

"Первичка" и аренда подорожают, стройка замедлится, спрос снизится.

Ослабление национальной валюты может подстегнуть инфляцию в строительной отрасли, сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz

Повышение Национальным банком 5 марта базовой ставки с 9,25% до 12% ведет к удорожанию кредитных ресурсов как для стройкомпаний, так и для потенциальных ипотечных заемщиков. В результате, по мнению директора департамента аналитики ТОО "Оценка собственности" Анны Шацкой, в текущем году следует ожидать повышение цен на первичное жилье и аренду.

Повышение базовой ставки с 9,25% до 12% Нацбанк ввел (5 марта 2020 года) как искусственную меру противодействия инфляции, поддержания спроса на тенге и его курса. Это означает, что стоимость денег вырастет, повысятся ставки по тенговым депозитам и кредитам. Рост ставок по кредитам для бизнеса и курса доллара приведет к удорожанию стройматериалов, строительно-монтажных работ и конечной цены на первичное жилье. Я думаю, рост цен на первичное жилье будет находиться в пределах 5-7% в этом году, – поделилась прогнозом эксперт.

Первичное жилье, полагает Анна Шацкая, будет оставаться в приоритете для покупателей, поскольку по программе "7-20-25" ставки остаются без изменения.

В сегменте первичного жилья увеличится дефицит предложения квартир, соответствующих параметрам программы. В таких условиях спрос продолжит смещаться в сторону экономкласса. Удорожание кредитов и снижение денежной массы вследствие падения цен на нефть вызовет сложности с финансированием для небольших строительных компаний, из-за чего увеличится вероятность заморозки проектов, – отметила аналитик.

Что касается сегмента вторичного жилья, то здесь уже рост ставок по жилищным займам затруднит выплаты для большинства граждан и уменьшит число покупателей. Вторичный рынок окажется под бо́льшим давлением, поскольку по многим ипотечным программам, рассчитанным на вторичный рынок, ставки уже увеличились.

По госпрограмме "Баспана-хит" – с 11% до 13,75%, "Орда" – с 12% до 13%. БВУ также будут пересматривать ставки по ипотеке, которые сейчас и так достигают 15,5-18,6%. Изменятся ли ставки в ЖССБ, пока неизвестно, – говорит эксперт.

По ее расчетам, рост ставок по ипотеке и снижение реальных доходов приведет к сокращению спроса на вторичном рынке примерно на 10-15% и снижению цен на 7-10% до конца года.

Однако сужение доступности ипотечных денег вызовет переток потенциальных покупателей в сегмент арендного жилья. А это, в свою очередь, поднимает арендные ставки на квартиры на 10-15% до конца года.

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