Риски для вкладчиков банков отсутствуют - Абылкасымова

Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг.

Ситуация в финансовой системе Казахстана стабильная. Об этом на заседании правительства сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

Агентство совместно с Нацбанком разработало комплекс мер по обеспечению стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Первая мера направлена на стабильность финансовой системы.

В настоящее время ситуация в финансовой системе Казахстана стабильная. На консолидированном уровне, банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг. Риски для вкладчиков банков отсутствуют. По результатам независимой оценки качества активов превышение достаточности капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет 70% с учетом корректировок. Агентством проводится работа по стресс-тестированию банковской системы на системном уровне и индивидуально по банкам для определения устойчивости банков к потенциальным шокам на товарных и финансовых рынках, - проинформировала глава финрегулятора.

До 30 марта текущего года будут приняты планы корректирующих действий банков по результатам независимой оценки качества активов.

При этом, принимая во внимание изменившиеся экономические условия, для банков будет отложено до 1 октября 2020 года введение ряда регуляторных мер, которые ужесточают подходы по расчету провизий, отметила Абылкасымова.

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