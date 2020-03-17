Какие меры в РК примут по недопущению снижения кредитования бизнеса

Агентство расширит перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках государственных программ поддержки бизнеса, ГЧП и введет пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ, ГЧП и синдицированным кредитам.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка примет меры по недопущению снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Об этом сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова на заседании правительства РК, передает zakon.kz.

С 1 апреля по 1 октября текущего года будут приняты временные меры пруденциального регулирования, направленные на недопущение снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Данные регуляторные меры имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков, - отметила глава Агентства.

Для этого Агентство расширит перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках государственных программ поддержки бизнеса, государственного-частного партнерства и введет пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ, ГЧП и синдицированным кредитам. Дополнительно, отсрочка платежа по займу в связи с введением чрезвычайного положения не потребует обесценения и провизования по регуляторным требованиям.

Применение данных норм позволит дополнительно высвободить собственный капитал в размере 168 млрд тенге для кредитования экономики.

Для сохранения ликвидности и поддержания стабильного фондирования банков будет расширен перечень активов, признаваемых высоколиквидными. Также для снижения валютных рисков банков будет снижен лимит длинной валютной позиции и лимит нетто-валютной позиции, - сказала М. Абылкасымова. - Для субъектов фондового и страхового рынков будут также снижены коэффициенты риск-взвешивания.

Соответствующие поправки в НПА подготовлены и вводятся в действие с 30 марта текущего года.

С 16 марта 2020 года Агентство рекомендует банкам повысить ставки по вновь привлекаемым депозитам населения в тенге и действующим сберегательным депозитам адекватно изменению максимально рекомендованных ставок КФГД.

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