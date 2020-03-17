Кинотеатры и крупные объекты торговли Казахстана освободят от налогов

Освободят сроком на один год.

На заседании Правительства 17 марта были рассмотрены меры поддержки предпринимательства и отечественного производства. Стало известно, что крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты освободят от налога на имущество, передает zakon.kz.

Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты будут освобождены от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год, приостановится начисление пени на один квартал, срок налоговой отчетности за III квартал будет перенесен. Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном режиме, будут освобождены от налогов, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы правительства.

Кроме того, отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки существующих госпрограмм (Дорожная карта бизнеса-2025, "Еңбек", ГПИИР-2025, "Экономика простых вещей" и др.) на унифицированных условиях (6%) без дополнительной финансовой нагрузки.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры направлены, прежде всего, на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан, — сказал премьер-министр Аскар Мамин.

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