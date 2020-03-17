Отсрочку по кредитам предоставят предпринимателям на период ЧП

Банкам и микрофинансовым организациям, необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса.

Председатель Агентства Мадина Абылкасымова на заседании Правительства РК рассказала о мерах по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом, передает zakon.kz.

В связи с введением чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года и применением ограничительных мер в отношении определенных отраслей экономики необходимы дополнительные меры по недопущению ухудшения финансового состояния населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Во-первых, в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса РК заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, таких как стихийные явления, военные действия и т.п. К таким обстоятельствам относится введение режима чрезвычайного положения, - сказала она.

В связи с этим по займам и микрокредитам не должны начисляться штрафы или пени (неустойку) при просрочке платежей по займам или микрокредитам физических и юридических лиц, возникающей по причине введения чрезвычайного положения. Данная норма будет распространяться на займы, выданные физическим и юридическим лицам не только банками, но и всеми мирофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочих кредиторов, предоставляющих займы.

Во-вторых, в соответствии с пунктом 3 статьи 34 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 6 статьи 3 закона "О микрофинансовой деятельности" кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика.

В этой связи, банкам и микрофинансовым организациям, необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения,- резюмировала М.Абылкасымова.

По ее словам, банками и другими субъектами кредитного рынка будет определен порядок и механизмы взаимодействия с заемщиками для реализации указанных мер, максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса.

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