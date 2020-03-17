Ногаев назвал цены на дизтопливо для аграриев

С учетом доставки и хранения прогнозная цена должна составлять порядка 180 тенге за литр, на 13 тенге дешевле цен АЗС.

На заседании правительства РК министр энергетики Нурлан Ногаев рассказал о ценах дизтоплива для проведения весенне-полевых работ 2020 года, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается цены дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей, рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2020 года составила 194 тысячи тенге за тонну или 161 тенге за литр, включая НДС. С учетом доставки и хранения прогнозная цена для аграриев должна составлять порядка 180 тенге за литр, на 13 тенге дешевле цен АЗС (193 тенге за литр), - сообщил Ногаев.

По его словам, на фоне снижения мировых котировок на энергоносители, ресурсодержателями также была снижена цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ со 194 тысяч тенге за тонну (161 тенге за литр) до 184 000 тенге за тонну (153 тенге за литр), включая НДС.

С учетом доставки и хранения прогнозная цена для сельхозтоваропроизводителей должна составлять порядка 172 тенге за литр, то есть на 21 тенге дешевле цен АЗС (193 тенге за литр). Эта цена рекомендована только на март месяц, последующая цена дизельного топлива для СХТП будет рассчитана с учетом сложившейся конъюнктуры рынка на тот период. Особо отмечаем, что те объемы, которые были законтрактованы и оплачены, но не отгружены по ним будет сделан перерасчет. При этом, данная норма не распространяется на уже отгруженные объемы, - уточнил он.

Вместе с тем, как добавил министр, в случае если у сельхозтоваропроизводителей в регионе имеются предложения по цене ниже рекомендованной, то операторы имеют полное право приобретать дизтопливо вне графика.

Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ, - заверил Ногаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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