99% ювелирной продукции на рынке Казахстана - контрабанда

Производство украшений за год ушло в минус.

Украшения из золота подорожали на 9% за год в Казахстане и их производство ушло в минус, передает zakon.kz.

По информации исследования energyprom.kz, рынок захвачен контрабандной продукцией, что роняет рентабельность местного производства

За январь 2020 года в Казахстане произвели ювелирных изделий на 41,3 млн тг. По данным КС МНЭ РК, с учетом инфляции выпуск сократился к первому месяцу прошлого года сразу на 13%. В целом за январь–декабрь 2019 года производство в секторе составляло 742,54 млн тг, сокращение объемов с учетом инфляции — 4,4%.

Представители Лиги ювелиров Казахстана заявили, что при Международном финансовом центре "Астана" появится Евразийское ювелирное бюро. Помимо казахстанских мастеров, в бюро планируют вступить и другие ювелирные ассоциации, работающие на территории Евразийского экономического союза.

По словам главы Лиги ювелиров Кайсара Жумагалиева, открыть Евразийское ювелирное бюро при МФЦА планируют до конца квартала. Отечественные мастера ожидают, что проект простимулирует развитие отрасли. Реализацией золота в Казахстане занимаются порядка 10 тысяч человек, реально работают лишь 2-3 небольших предприятия. 99% ювелирной продукции, представленной на казахстанских прилавках — контрабанда. Так называемые "серые" продавцы незаконно торгуют дешевой продукцией сомнительного качества, избегая налогов. Тем временем отечественные производители не могут реализовать свой качественный товар.

Розничная цена по Казахстану на ювелирные изделия из золота, по официальным данным, составила 17,8 тыс. тг за грамм. Годовое удорожание — 9,2%.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов Казахстана золотые изделия обходятся жителям Нур-Султана: 24,6 тыс. тг за грамм (на 38,5% дороже, чем в среднем по Казахстану). Среди наиболее "дорогих" городов также отмечены Актау (20,6 тыс. тг за грамм) и Атырау (20,4 тыс. тг).

Дешевле всего золотые украшения обходятся жителям Туркестана (14,9 тыс. тг за грамм — на 16,2% дешевле, чем в среднем по РК), Караганды (15,1 тыс. тг за грамм) и Кызылорды (15,3 тыс. тг за грамм).

Тем временем производство необработанного и полуобработанного золота в январе 2020 года составило 7,35 тонны — на 16,5% больше, чем в январе 2019-го (6,31 тонны). В региональном разрезе наибольшие объемы пришлись на Акмолинскую область (2,3 тонны), Нур-Султан (1,8 тонны) и ВКО (1,4 тонны).

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