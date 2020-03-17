Для казахстанских бизнесменов удешевят кредиты

Также предлагается снизить число проверок среднего бизнеса.

На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о повышении доступа к тенговому финансированию в рамках синхронизации программ "Дорожная карта бизнеса - 2025" и "Экономики простых вещей", передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге до 1 трлн тенге.

Средства будут, в первую очередь, предоставлены отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности. По госпрограмме "Дорожная карта бизнеса - 2025" верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге. Для покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств бизнеса. А конечная ставка будет унифицирована и составит 6%. Также, будут сняты отраслевые ограничения в "ДКБ 2025" и расширен перечень приоритетных товаров в программе "Экономика простых вещей", - сообщил Даленов.

Он добавил, что для решения вопроса нехватки залогов, в рамках программы "ДКБ 2025" для среднего бизнеса предлагается увеличить сумму кредита до 1 млрд тенге, по которому будет предоставляться гарантирование в размере 50%. Для микро и малого бизнеса предлагается сумму кредита увеличить до 360 млн тенге с предоставлением гарантий до 85%. В целом будет упрощен механизм выдачи гарантий.

Также, как указал глава ведомства, в текущем периоде предлагается снизить число проверок среднего бизнеса.

Вместе с тем предусматриваются налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ, в частности, объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок, спортивных объектов. Предлагается данную категорию освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год. Приостановить начисления пени на один квартал. Перенести срок налоговой отчетности за 3 квартал. Помимо увеличения кредитования субъектов АПК предусматриваются налоговые стимулы, почти 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме, - указал он.

Вдобавок Даленов добавил, что в настоящее время разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда.

Общее финансирование составит 300 млрд тенге. Будет создано 120 тысяч рабочих мест за счет реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга. Реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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