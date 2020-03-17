Рейды по школам и штрафы - фейк рассылка гуляет в мессенджерах

В пресс-службе Министерства образования сообщили, что это фейковая рассылка.

В мессенджерах Казахстана появилась информация о том, что якобы по школам начнутся рейды, и если там увидят детей, то будут наказывать школы, передает zakon.kz.

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей в накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!! - сказано в рассылке.

При этом не уточняется география таких "мер".

В пресс-службе Министерства образования сообщили, что это фейковая рассылка.

Распространяемая информация в социальных сетях и WhatsApp мессенджере о проведении рейдовых мероприятий по школам или магазинам в целях контроля пребывания в них школьников с последующим штрафом родителей не соответствует действительности. Распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание согласно закону. По дополнительным вопросам можно обращаться в Call-center МОН РК по телефону +7 (7172) 74-24-11 или Управления образования в регионах, - сообщили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел РК пока не прокомментировали. Однако в пресс-службе ДП Актюбинской области рассылку опровергли.

Департамент полиции сообщает, что информация, распространенная вчера в социальных сетях и мессенджере Whatsapp о проведении рейдовых мероприятий по школам, наказании родителей штрафом за появление детей в магазинах, автобусах, на улицах является недостоверной. Предупреждаем, что за распространение подобных фейковых сообщений предусмотрена административная ответственность согласно законодательству РК, - сказано в сообщении пресс-службы ДП.

С 16 марта школьники страны ушли на каникулы.

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