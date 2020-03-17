Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кто может въехать и выехать из Казахстана в период ЧП

Чрезвычайное положение введено в РК с 16 марта - на месяц.

Фото : vzsar.ru17 марта 2020, 11:21

Погранслужба разъяснила, как будут действовать ограничения на въезд-выезд с территории Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Поясняется, что в связи с введением в Казахстане с 16 марта 2020 года чрезвычайного положения, в период его действия приняты следующие меры:

1. Введено ограничение на въезд - выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев, за исключением:
граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;
граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;
иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;
персонала дипломатической службы страны и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК;
членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;
обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;
иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00. 16 марта 2020 года);
иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан.
граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств.
иностранцев членов семей граждан Республики Казахстан (при подтверждении факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).
членов официальных делегаций Республики Казахстан.

2. Приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством РК и Правительством РФ о порядке пересечения казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты