Кто может въехать и выехать из Казахстана в период ЧП

Чрезвычайное положение введено в РК с 16 марта - на месяц.

Погранслужба разъяснила, как будут действовать ограничения на въезд-выезд с территории Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Поясняется, что в связи с введением в Казахстане с 16 марта 2020 года чрезвычайного положения, в период его действия приняты следующие меры:

1. Введено ограничение на въезд - выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев, за исключением:

граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

персонала дипломатической службы страны и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК;

членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00. 16 марта 2020 года);

иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан.

граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств.

иностранцев членов семей граждан Республики Казахстан (при подтверждении факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).

членов официальных делегаций Республики Казахстан.

2. Приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством РК и Правительством РФ о порядке пересечения казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.

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