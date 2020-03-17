Как будет выплачиваться зарплата казахстанцам, отправленным в отпуск

Руководитель должен предоставить все условия для работы.

Как будут работать коммерческие организации в режиме чрезвычайного положения, и на что имеют право сотрудники компаний, разъяснил заместитель руководителя управления контроля качества городской среды Нур-Султана (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Если компания не может перевести своих сотрудников на дистанционную работу в виду технических особенностей, руководство предприятия должно организовать работу в рамках режима неполного рабочего времени. То есть уменьшить норму продолжительности рабочего времени, рабочую смену и сократить количество рабочих дней в рабочей неделе.

На период осуществления трудовой деятельности обеспечить сотрудников всеми необходимыми средствами защиты и профилактики. А также соблюдения работниками рекомендаций системы здравоохранения, - сообщил он.

Чиновник отметил, что всем работникам находящимся на карантине, вне зависимости от того, где они находятся (медучреждение или в домашней изоляции), выдаются листы о временной нетрудоспособности. Оплата пособий производится по Трудовому Кодексу, то есть как обычно.

В случае перехода на дистанционную работу, работодатель обязан предоставить работнику средства коммуникации, связи и несет расходы по их установке и обслуживанию. В случае, когда сотрудник использует собственные средства коммуникации на постоянной основе, работодателем оплачивается компенсация в размере, порядок выплат которых устанавливается по соглашению с работником. По соглашению сторон работнику могут возмещаться и иные расходы, связанные с выполнение работы для работодателя, то есть это стоимость электроэнергии, воды и другие расходы. Оплата заработной платы производится за фактически отработанное время, - рассказал спикер.

В случае перехода на режим неполного рабочего времени заработная плата должна выплачиваться за фактически отработанное время. При этом перевод на такой режим не влечет для работника ограничений в продолжительности ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, исчисление трудового стажа и других прав.

Он также напомнил, что в случае приостановлении производства в связи с чрезвычайным положением каждый сотрудник должен получать не менее 42 500 тенге, но может быть больше по соглашению с работодателем.

При сокращении численности сотрудников работодатель обязан письменно уведомить об этом работника не менее чем за один месяц, если в договоре не предусмотрен более длительный срок уведомления.

При расторжении в связи с сокращением численности или штата работников работодатель должен выплатить компенсацию в размере средней зарплаты за месяц.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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