Как будут оплачивать отпуск родителю, вынужденному остаться дома с ребенком?

Предоставление оплачиваемых отпусков должно осуществляться по графику.

Работодатели должны предоставить одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый трудовой отпуск. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает zakon.kz.

Заместитель руководителя управления контроля качества городской среды Нур-Султана (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов разъяснил, как будут оплачивать отпуск родителю, который вынужден остаться дома с детьми на время каникул.

- Предоставление оплачиваемых отпусков должно осуществляться по графику, или по соглашению сторон вне графика, в случае возникновения такой необходимости. В связи с этим, работодатели предоставляют одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый трудовой отпуск, - сказал он.

Ранее Президент РК Токаев поручил предоставить родителю оплачиваемый отпуск, если он вынужден оставаться дома с ребенком во время каникул.

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