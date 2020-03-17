Как будут оплачивать отпуск родителю, вынужденному остаться дома с ребенком?
Предоставление оплачиваемых отпусков должно осуществляться по графику.
Фото : zakon.kz17 марта 2020, 11:48
Работодатели должны предоставить одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый трудовой отпуск. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает zakon.kz.
Заместитель руководителя управления контроля качества городской среды Нур-Султана (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов разъяснил, как будут оплачивать отпуск родителю, который вынужден остаться дома с детьми на время каникул.
- Предоставление оплачиваемых отпусков должно осуществляться по графику, или по соглашению сторон вне графика, в случае возникновения такой необходимости. В связи с этим, работодатели предоставляют одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый трудовой отпуск, - сказал он.
Ранее Президент РК Токаев поручил предоставить родителю оплачиваемый отпуск, если он вынужден оставаться дома с ребенком во время каникул.
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