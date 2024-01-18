Можно ли досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком и сразу уйти в оплачиваемый отпуск

Можно ли досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком и сразу подать заявление на оплачиваемый отпуск? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Из ответа следует, что согласно Трудовому кодексу работник может использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет полностью или по частям.

"В случае выхода на работу до истечения отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работник обязан уведомить работодателя о своем намерении за месяц до начала работы", - сказали в Минтруда.

Вместе с тем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, либо устанавливается вне графика отпусков по соглашению сторон.

"Таким образом, работник после выхода из отпуска по уходу за ребенком с согласия работодателя имеет право выйти на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск", - резюмировали в Минтруда.

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